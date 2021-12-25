Gaziantep'te yol kenarına pitbull atıldı

Bir otomobilden atıldığı belirlenen pitbull, çevredeki vatandaşların ihbarıyla alınarak barınağa götürüldü.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde pitbull cinsi bir köpeğin tasmasız bir şekilde Kızılhisar Mahallesi’ndeki yol kenarında dolaştığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAN ATILDI

Köpeği barınağa götürmek için olay yerine giden ekipler, köpeğin yola bir araçtan atıldığı bilgisine ulaştı.

BARINAĞA GÖTRÜLDÜ

Yoldan geçen bir hayvan sever köpeği mama vererek beslerken sahipsiz köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Pitbull cinsi köpek barınakta koruma altına alındı.