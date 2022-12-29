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- Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği kız öldü
Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği kız öldü
- 29.12.2022 - 12:52
Şehir magandaları vatandaşların canını tehlikeye atmaya devam ediyor.
Onlarca can alan maganda kurşununa bir yenisi daha eklendi.
Gaziantep'te sabah saatlerinde annesiyle birlikte çöp atmak için dışarıya çıkan Dilber Öztürkmen'in göğsüne yorgun mermi isabet etti.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Genç kızın göğsünde acı olduğunu ve kan geldiğini gören anne Necla Öztürkmen, 112 ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Dilber Öztürkmen, özel bir hastaneye kaldırıldı.
14 gün sonra hayatını kaybetti
Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dilber Öztürkmen, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Genç kızın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Soruşturma sürüyor
İHA'nın haberine göre, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.