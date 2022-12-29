Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği kız öldü

Çöp atmak için dışarıya çıkan genç kızın göğsüne isabet eden maganda kurşunu 14 gün süren yaşam mücadelesi sonrasında hayattan kopardı.

Şehir magandaları vatandaşların canını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Onlarca can alan maganda kurşununa bir yenisi daha eklendi.

Gaziantep'te sabah saatlerinde annesiyle birlikte çöp atmak için dışarıya çıkan Dilber Öztürkmen'in göğsüne yorgun mermi isabet etti.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Genç kızın göğsünde acı olduğunu ve kan geldiğini gören anne Necla Öztürkmen, 112 ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Dilber Öztürkmen, özel bir hastaneye kaldırıldı.

14 gün sonra hayatını kaybetti

Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dilber Öztürkmen, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç kızın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.