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Gaziantep'te yurda kaçak girmeye çalışan terör örgütü üyesini jandarma yakaladı

Gaziantep'te yurda kaçak girmeye çalışan terör örgütü üyesini jandarma yakaladı Jandarma ekiplerinin sınır hattında icra ettiği devriye faaliyeti esnasında yurda kaçak geçmeye çalışan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünde daha önce silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli yakalandı.