Gaziantep'te yurda kaçak girmeye çalışan terör örgütü üyesini jandarma yakaladı

İHA
Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor...
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Şüpheli şahıs yakalandı
Bu çerçevede Türkiye-Suriye sınır hattında icra edilen devriye faaliyeti esnasında yasadışı yollarla yurda geçmeye çalışan ve Suriye bölgesinde 2020-2022 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.C. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Tutuklandı
PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıs, yapılan sorgusuna müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış