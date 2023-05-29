Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 20 yaralı 3 tır, 1 minibüs ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kazanın ardından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

DHA

Gaziantep'te akşam saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Ardından bariyerlere çarparak durdu.

Bu sırada arkadan gelen 2 tır, bir hafif ticari araç ve tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü de kazaya karıştı.

2 ölü, 20 yaralı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde işçi servisi minibüsünde bulunan Maruf Bozkan ve Mahmut Türkmen’in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Araç kuyruğu oluştu

Kaza nedeniyle gübre yüklü tırın devrilmesi nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.