Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 ölü 5 yaralı Tır, minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 5 kişi de yaralandı.

DHA Akşam saatlerinde Gaziantep-Kahramanmaraş yolu üzerindeki Yığınlı Mahallesi yakınlarında, Bedrettin Zidan yönetimindeki 46 DH 765 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 AIB 771 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kontrolden çıkan TIR, aynı yöndeki Mehmet Avşar' yönetimindeki 61 AA 613 plakalı minibüsün üzerine devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. 3 kişi hayatını kaybetti İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Bedrettin Zidan ve minibüs içerisinde bulunan İsmail Özdemir ile Mehmet Apalak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Mehmet Avşar, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt ile ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

