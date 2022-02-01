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    Gaziantep’te zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

    Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 9 aracın karıştığı kaza, çevredekiler tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 16:32
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    Gaziantep’te zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Çevre Yolu Köprülüğü mevkiinde, gizli buzlanmadan dolayı 5 araç birbirine çarptı.

    O sırada arkadan gelen 4 araç daha yolda kayarak kazaya karıştı.

    KAZA ANLARI KAMERADA

    Toplam 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar büyük hasar aldı.

    Araçtakiler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, olay anı bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

    Gaziantep’te zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi ViDEO

    Gaziantep’te zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi #1

    Gaziantep’te zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi #2

    Gaziantep’te zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi #3

    Gaziantep’te zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi #4


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