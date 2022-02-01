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- Gaziantep’te zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
Gaziantep’te zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 9 aracın karıştığı kaza, çevredekiler tarafından görüntülendi.
- İHA
- 01.02.2022 - 16:00
- Güncelleme : 01.02.2022 - 16:32
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Çevre Yolu Köprülüğü mevkiinde, gizli buzlanmadan dolayı 5 araç birbirine çarptı.
O sırada arkadan gelen 4 araç daha yolda kayarak kazaya karıştı.
KAZA ANLARI KAMERADA
Toplam 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlar büyük hasar aldı.
Araçtakiler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, olay anı bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.
Gaziantep’te zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi ViDEO