Petrol
88.19
0.16%
Euro
17.9823
-0.21%
Dolar
18.5376
0.11%
Altın
982.66
-0.49%
Borsa
3193
0.00%
Bitcoin
363.615
2.16%
BTXN Coin
11.24
10.19%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Gaziantep'teki akraba kavgasında kan aktı

    Ocaklar Mahallesi'nde iki akraba arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Müslüm Kurt, hayatını kaybetti.
    • 29.09.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 13:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'teki akraba kavgasında kan aktı

    Gaziantep'in Ocaklar Mahallesi'ndeki akraba kavgası dehşet saçtı.

    İki akraba arasında giderek alevlenen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Eniştesi bıçakladı

    Bu esnada, eniştesi tarafından bıçaklanan Müslüm Kurt yaralandı. Yaralanan Kurt, 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Ağır yaralanan talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Müslüm Kurt’un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, olaya karıştıkları tespit edilen 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

    Gaziantep teki akraba kavgasında kan aktı #1

    Gaziantep teki akraba kavgasında kan aktı #2


    MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 27 Eylül Masterchef eleme adayları..
    Medya

    MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 27 Eylül Masterchef eleme adayları..

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Tunceli'de kırık halde bulunan tarihi 500 yıllık mezar taşları korumaya alındı
    Kültür Sanat

    Tunceli'de kırık halde bulunan tarihi 500 yıllık mezar taşları korumaya alındı

    Görüş Bildir