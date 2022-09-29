Gaziantep'teki akraba kavgasında kan aktı

Ocaklar Mahallesi'nde iki akraba arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Müslüm Kurt, hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Ocaklar Mahallesi'ndeki akraba kavgası dehşet saçtı.

İki akraba arasında giderek alevlenen tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Eniştesi bıçakladı

Bu esnada, eniştesi tarafından bıçaklanan Müslüm Kurt yaralandı. Yaralanan Kurt, 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan talihsiz adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Müslüm Kurt’un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, olaya karıştıkları tespit edilen 4 şahıs polis ekiplerince yakalandı.