Kurusıkı tabanca ve elektroşok cihazıyla girdiği kuyumcu dükkanını soymaya kalkışıp, başarılı olamayınca ateş açarak kaçan kar maskeli şüpheli Oğuzhan Gümüş yakalandı.

27 Kasım'da Gaziantep'teki Selimiye Mahallesi'nde Mehmet Şiringül'e ait kuyumcu dükkanına, kar maskeli ve elinde kurusıkı tabanca ile elektroşok cihazı bulunan Oğuzhan Gümüş içeri girdi.

Gümüş, elektroşok cihazını kuyumcu Şiringül'ün yüzüne tutup, tabanca ile de tehdit edip, altınları istedi.

Şiringül, kendisini tehdit eden Gümüş'ü engellemeye çalıştı. Çıkan arbede sonucunda şüpheli, kurusıkı tabancayla 3 el ateş ederek kaçtı.

NÖBETÇİ MAHKEMEYLE TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip şüpheliyi tespit etti. Şüpheli Gümüş'ün Adana'dan çaldığı otomobil ile Gaziantep'e geldiği ve soygun girişiminde bulunduğu belirlendi.

Gizlendiği adreste düzenlenen operasyonla yakalanan Gümüş, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'teki başarısız kuyumcu soyguncusu yakalandı VİDEO













