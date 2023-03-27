Gaziantep’teki bir bağ evinde silahlı kavga Bağ evinde çıkan tartışmada silahla vurulan bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Silahla ateş eden ve olay yerinden kaçan şüpheli ise aranıyor.

DHA Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Cebeler Mahallesi’nde bir bağ evi içerisinde Sinan Kaçan, Hakan Kaçan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kişiyi vurdu Kavga sırasında ismi henüz öğrenilemeyen şüphelinin tabancasından çıktığı değerlendirilen mermiler Sinan ve Hakan Kaçan’a isabet etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Biri can verdi İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Sinan Kaçan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma katil zanlısını arıyor Yaralı ve durumu ağır olan Hakan Kaçan ise hastaneye kaldırıldı. Bağ evi çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.