Gaziantep’teki çifte cinayetin sebebi ‘velayet’ çıktı Boşandığı eşi ile kayınpederini otomobillerinin önünü kesip öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlının 4 aylık bebeklerinin velayetinin anneye verilmesini hazmedemeyip cinayetleri işlediği ve suçunu kabul ettiği öğrenildi.

DHA

1 hafta önce boşandı, 4 aylık bebeğine doyamadı…

Türkiye'yi kahreden haberlerden biri daha, geçtiğimiz cuma günü Gaziantep'ten geldi.

Baba Ertuğrul Kaya, 25 yaşındaki kızı Bilge Kaya ile 27 KE 244 plakalı otomobiliyle ilerlerken, eski damadı Mertcan Köse, Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi’nde önlerini kesti.

Baba ile kızını öldürdü

Otomobilinden inen Mertcan Köse, eşi ve kayınpederinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti.

Araçtan inen Ertuğrul Kaya, eski damadına engel olmaya çalıştı ancak Köse, Ertuğrul Kaya'yı ve otomobildeki eski eşini vurduktan sonra kaçtı.

Yaralanan baba ve kızı, ambulansla kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Görüntüler tepki çekti

Mertcan Köse'nin Bilge Kaya ile eski kayınpederi Ertuğrul Kaya'ya ateş ettiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Baba ile kızının ölümünden önce çekilen görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için özel ekip kurdu.

Ekipler, bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceledi.

Operasyonla yakalandı

Köse’nin saklandığı yeri tespit eden ekipler, tedbir amaçlı farklı adreslere operasyon düzenleyerek, bulunduğu yerde kalmasını sağladı.

Dün akşam saatlerinde polis tarafından düzenlenen baskınla Mertcan Köse yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mertcan Köse, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

'Velayet' yüzünden yaptı

Köse’nin emniyetteki sorgulamasında, eşiyle evlilikleri boyunca anlaşmazlıklar yaşadıklarını ve sonunda ayrıldıklarını söyledi.

Boşanmalarının ardından 4 aylık çocuklarının mahkeme kararı ile velayetinin anneye verilmesini hazmedemediğini ifade eden Köse, “Bu karar psikolojimi bozdu. Boşandıktan sonra çocuğumu göremiyordum. Son olarak babası ile Bilge'nin otomobilini takip ettim ve uygun bir anda önlerini kestim. Gözüm dönmüştü, tüfekle ateş açtım. Eski kayınpederim engel olmaya çalıştı ama ben dinlemedim ve ikisine de ateş ettim. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım.” dediği öğrenildi.