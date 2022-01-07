Randevu alamayınca sinirlenen hastanın ağabeyi hastaneyi bastı. 'Kız kardeşime hakaret etmişsin' diyen hasta yakını, elindeki mermerle doktoru öldüresiye darbetti.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar hız kesmeden devam ederken bir örnek daha Gaziantep'ten geldi.

İslahiye Devlet Hastanesi'ne gelen Nalan Y. randevusu olmadan muayeneye girmek isteyerek doktor Sadık Oluk ile tartışmaya başladı.

DOKTORA HAKARETLER SAVURDU

Oluk, hastayı kendisinin muayene edemeyeceğini söyleyerek diğer doktorlara yönlendirdi. Hastanın hakarette bulunması üzerine doktor, beyaz kod vererek güvenlikleri çağırdı.

Gaziantep'teki doktora mermerli saldırı VİDEO



MERMER İLE SALDIRDI

Hasta Nalan Y., tehditler savurarak hastaneden çıkarıldı. Birkaç saat sonra hastaneye gelen Nalan Y.’nin ağabeyi Erkan Y., kız kardeşine hakaret edildiğini iddia ederek eline aldığı mermer parçasıyla doktora saldırdı.

Talihsiz doktor, başına aldığı darbelerden dolayı kanlar içinde yere yığılırken araya sağlıkçılar ile diğer hasta yakınları girdi.

'KIZ KARDEŞİME HAKARET ETMİŞSİN"

İlçe şartlarında günde yaklaşık 80 hastayı muayene ettiğini ifade eden Oluk, “O gün sağlık kuruluna da bakacağım için hastayı diğer iki doktora yönlendirdim. O doktorların boş olduğunu söyledim. Bunun üzerine hasta bana hakaretler savurmaya başladı. Ben de o kişi hakkında beyaz kod verdim. Polisler gelip o kadını karakola götürdü. Aradan bir süre geçtikten sonra bu kişinin abisi olduğunu daha sonradan öğrendiğim biri geldi. Bana ‘Benim kız kardeşime hakaret etmişsin’ dedi. Ben de hiçbir şekilde hakaret etmediğimi, sadece o gün için randevu veremeyeceğimi söyledim. O esnada bana saldırmaya başladı”





"BAŞIMA ÖLDÜRESİYE VURDU"

“Mermer parçasını alıp başıma defalarca öldüresiye vurdu. Kafama 8 dikiş atıldı. İnşallah sağlıkta şiddet son bulur ve bu olay son olur. Şu an için ben kişiden ve kız kardeşinden şikayetçi oldum. Kaymakamlıktan koruma talep ettim. Çünkü beni tehdit ettiler. Bana ilçenin önde gelen ailelerinden olduğunu söyledi. Yetkililerden destek bekliyorum. Adalete güveniyorum” şeklinde konuştu.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, doktoru yaralayan Erkan Y.’yi gözaltına aldı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.