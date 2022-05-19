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    Gaziantep'teki duraktan telefon çalanlar yakalandı

    Gittikleri otobüs durağında 1 kişinin telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheliler tutuklandı.
    • 19.05.2022 - 10:41
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    Gaziantep'teki duraktan telefon çalanlar yakalandı

    Gaziantep'teki Alaybey Mahallesi'nde pazartesi günü durakta otobüs bekleyen kişi, polise ihbarda bulundu.

    Yolcu, cep telefonunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığını belirledi.

    Şüpheliler yakalandı

    Şüphelilerin, A.P., A.B. ve M.Ö. olduğu saptandı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Tutuklandılar

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Gaziantep teki duraktan telefon çalanlar yakalandı #1


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