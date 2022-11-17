Gaziantep'teki ev yangınında 4 yaşındaki kız kurtarılamadı

Şehitkamil ilçesindeki evde çıkan yangından, 4 yaşındaki Ebrar Ok güçlükle çıkarıldı. 9 gündür yaşam savaşı veren Ebrar, hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi Sofdağı Sokak'ta bulunan bir ev, alevlere teslim oldu.

Geçtiğimiz günlerde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 4 yaşındaki Ebrar Ok, evde mahsur kalmış ve dumanların kapladığı evden güçlükle kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Minik beden, müdahalelere cevap vermedi

Kaldırıldığı özel hastanede 9 gündür yaşam savaşı veren 4 yaşındaki Ebrar Ok, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze aileye teslim edildi

Hayatını kaybeden Ebrar'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.