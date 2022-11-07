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    Gaziantep'teki evlilik dolandırıcısı cezaevine gönderildi

    Hedeflerini evlilik vaadiyle dolandıran H.Ş. isimli şahıs, ekiplerin operasyonuyla yakalandı. H.Ş. cezaevini boyladı.
    • 07.11.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 17:06
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    Gaziantep'teki evlilik dolandırıcısı cezaevine gönderildi

    Gaziantep'teki dolandırıcı, evlenme vaadiyle hedeflerini eline geçirdi.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kadını yakalamak için çalışma yaptı.

    Dolandırıcı yakalandı

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde, evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen H.Ş. isimli şüpheli yakalandı.

    Cezaevini boyladı

    Yasal işlemlerinin ardından tekerlekli sandalye ile adli mercilere sevk edilen H.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep teki evlilik dolandırıcısı cezaevine gönderildi #1


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