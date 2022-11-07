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- Gaziantep'teki evlilik dolandırıcısı cezaevine gönderildi
Gaziantep'teki evlilik dolandırıcısı cezaevine gönderildi
Hedeflerini evlilik vaadiyle dolandıran H.Ş. isimli şahıs, ekiplerin operasyonuyla yakalandı. H.Ş. cezaevini boyladı.
- 07.11.2022 - 16:52
- Güncelleme : 07.11.2022 - 17:06
Gaziantep'teki dolandırıcı, evlenme vaadiyle hedeflerini eline geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kadını yakalamak için çalışma yaptı.
Dolandırıcı yakalandı
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde, evlilik vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen H.Ş. isimli şüpheli yakalandı.
Cezaevini boyladı
Yasal işlemlerinin ardından tekerlekli sandalye ile adli mercilere sevk edilen H.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.