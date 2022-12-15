Petrol
82.17
-0.64%
Euro
19.8026
-0.49%
Dolar
18.6463
0.13%
Altın
1.065
-1.52%
Borsa
5228
3.19%
Bitcoin
334.000
-0.61%
BTXN Coin
5.24
-0.38%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Gaziantep'teki genç, alacak verecek husumetine kurban gitti

    Şahinbey ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışmada kan aktı. Ağır yaralanana 21 yaşındaki Muharrem, hayatını kaybetti.
    • 15.12.2022 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'teki genç, alacak verecek husumetine kurban gitti

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde dehşet anları yaşandı.

    İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    Kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki Muharrem Alıcı, ağır yaralandı.

    Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Hastanede ameliyata alınan Muharrem Alıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Hayatını kaybeden Alıcı'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Gaziantep teki genç, alacak verecek husumetine kurban gitti #1

    4 zanlı gözaltına alındı

    Öte yandan 21 yaşındaki Muharrem Alıcı'nın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Gaziantep teki genç, alacak verecek husumetine kurban gitti #2


    Hayatımın Şansı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yonca teklifi kabul edecek mi?
    Medya

    Hayatımın Şansı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yonca teklifi kabul edecek mi?

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    İstanbul'daki cinayet davasındaki sanık: Ben yatıp çıkacağım, oğlun geri gelmeyecek
    3. Sayfa

    İstanbul'daki cinayet davasındaki sanık: Ben yatıp çıkacağım, oğlun geri gelmeyecek

    Görüş Bildir