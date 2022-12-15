Gaziantep'teki genç, alacak verecek husumetine kurban gitti

Şahinbey ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışmada kan aktı. Ağır yaralanana 21 yaşındaki Muharrem, hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde dehşet anları yaşandı.

İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki Muharrem Alıcı, ağır yaralandı.

Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede ameliyata alınan Muharrem Alıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Alıcı'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

4 zanlı gözaltına alındı

Öte yandan 21 yaşındaki Muharrem Alıcı'nın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 zanlı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.