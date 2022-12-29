Gaziantep'teki genç kız, yorgun mermi kurbanı oldu

Gaziantep'teki genç kız, yorgun mermi kurbanı oldu

Annesi ile çöp atmaya çıkan 16 yaşındaki Dilber, yorgun mermi isabet etmesi ile hastaneye kaldırıldı. Talihsiz Dilber, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in Güzelvadi Mahallesi’nde dehşet anları yaşandı.

Annesi ile çöp atmak için dışarı çıkan 16 yaşındaki Dilber Öztürkmen’in karnına tabancadan çıkan yorgun mermi isabet etti.

Yere yığılan Öztürkmen, annesi tarafından bir özel hastaneye götürüldü.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Dilber Öztürkmen, burada yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Öztürkmen, bugün sabaha karşı 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.

7 kardeşin en büyüğü olan Dilber Öztürkmen’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, Dilber Öztürkmen’in ölümüne neden olan kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.













