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    Gaziantep'teki gencin katili cezaevini boyladı

    Şehitkamil ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından barışmaya çağırılan 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle katledildi. Gencin katili yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 24.08.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 13:31
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    Gaziantep'teki gencin katili cezaevini boyladı

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 17 Ağustos günü, barışma buluşması cinayete dönmüştü.

    Yaşanan olayda, 18 yaşındaki Mehmet Kartal, bir grupla tartışma yaşamış ve daha sonra barışmak için çağrılan aynı gruptaki bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü.

    Olay sonrası Mehmet Kartal'ın ölümüne neden olan katil zanlısı kayıplara karıştı.

    Katil tutuklandı

    Yaşanan olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kartal'ın katil zanlısının Ö.U. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Adres tespiti yapılan katil zanlısı, yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı, sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

    Cezaevini boyladı

    Tutuklanan katil zanlısı cezaevine teslim edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Gaziantep teki gencin katili cezaevini boyladı #1

    Gaziantep teki gencin katili cezaevini boyladı #2


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