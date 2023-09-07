Gaziantep'teki hastanede sağlık çalışanına bıçaklı saldırı

Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Polikliniği'nde dehşet dolu anlar yaşandı.
İddiaya göre, Ömer F. (40) isimli şahıs, aralarında husumet bulunan sağlık teknikeri Mustafa Yıldız'ı hastanede çalıştığı sırada karnından ve kafasından bıçakladı.
Saldırgan gözaltına, yaralı ameliyata alındı
Olay sonrası ağır yaralanan Mustafa Y., çalıştığı hastanede tedavi altına alınırken saldırgan Ömer F., güvenlik görevlileri tarafından yakalandıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
"Karışmayın namus meselesi"
Olaydan hemen sonra çekilen görüntülerde, sağlık teknikeri kanlar içerisinde yerde yatarken saldırgan Ömer F.'nin, çevredeki vatandaşlara, "Karışmayın namus meselesi" diye çıkışması yer alıyor.
Saldırgan şahsın, gözaltına alınarak kelepçelenmesi sırasında "Namus meselesinin cezası ölümdür" diye bağırması da görüntülerde yer aldı.
Yasak aşk iddiası
Yasak aşk nedeniyle yaşandığı iddia edilen olay sonrası gözaltına alınan saldırganın işlemleri sürerken, hastanede tedavisi devam eden Mustafa Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)