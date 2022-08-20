Vali Gül, 15 vatandaşın kaza sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. 22 vatandaş ise yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahale sırasında yaşandı.

Olay yerine gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

15 vatandaş hayatını kaybetti

AA'nın haberine göre, otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İlk belirlemelere göre aralarında İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 15 vatandaş hayatını kaybetti.

Gaziantep'teki kazada can kayıpları yaşandı VİDEO

Gaziantep Valisi açıklama yaptı

Gaziantep Valisi Davut Gül, otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazayla ilgili açıklama yaptı.

Vali Gül, "Aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli ve 2 gazeteci olan toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Milletimizin başı sağ olsun." bilgisini paylaştı.

Korkunç kazanın ayrıntıları

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada da saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Nizip istikametine doğru olan bölümü ulaşıma kapatıldı.