Gaziantep'teki kazalar KGYS’ye yansıdı

Son günlerde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına anbean yansıdı. Kazalarda özellikle sürücülerin hataları dikkat çekti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı.

Kazaların genellikle sürücü hatalarından ve dönüş ihlallerinden kaynaklandığı görüldü.

“Ömür boyu üzülmenize neden olabilir”

DHA’da yer alan habere göre kazalar, “Basit bir trafik kuralını ihlal etmeniz, ömür boyu üzülmenize neden olabilir. Lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım” notuyla paylaşıldı.

Kurallara uymadı, kaza kaçınılmaz oldu

Öte yandan görüntülerde kavşağa kontrolsüzce giren bir otomobilin servis aracına çarparak takla atması, hızla gelen bir başka otomobilin bisikletli sürücüye çarpması, sola dönüşün yasak olduğu bir kavşakta ise kurallara uymayan otomobilin karşıdan yönden gelen başka bir otomobille çarpması yer aldı.

Gazientep'teki kazalar kamerada VİDEO

