Kuyumcuya giren 2 şüpheli, yaklaşık 70 bin TL değerindeki 2 altın kolyeyi el çabukluğu ile çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep’in Şahinler ilçesi Karagöz Caddesi'ndeki Burak Babaoğlu’na ait kuyumcu dükkanına gelen ve kucaklarında bebek olan kadın ile yanındaki erkek, altın alma bahanesiyle çalışanları oyaladı.

Altın kolyelerin fiyatlarını soran kadın şüpheli, bir süre sonra tezgahtaki 2 kolyeyi alarak kucağındaki bebek ile göğsü arasına sakladı.

Kameralar hırsızlığı tespit etti

Şüphelilerin ayrılmasının ardından yaklaşık 70 bin TL değerindeki kolyelerin yerinde olmadığını fark eden kuyumcu, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi.

İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep’teki kuyumcudan 70 bin TL'lik 2 kolye çalındı VİDEO

“Cezalandırılmasını istiyoruz”

Kuyumcu Burak Babaoğlu, dün öğle saatlerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili DHA’ya konuştu.

Babaoğlu, şüphelilerin tezgahtaki çalışanı altınların fiyatları sorarak oyaladıklarını belirterek, “Bir kadın yanında bir erkek ve kucağında bir çocuk ile iş yerimize geldi. Müşteri gibi gelip fiyatları sorup el çabukluğu ile hırsızlık yaptılar. Hırsızlık olayını kolyelerin tezgahta olmadığını görerek fark ettik. Kameraya bakınca hırsızlığı gördük. Polise şikayette bulunduk. Biz bu olayı yaşadık inşallah başka bir esnafımız yaşamasın. Tezgahtarımızı oyalayıp altın kolyeleri el çabukluğu ile alıyor ve kendisi ile çocuk arasına siper edecek şekilde saklıyor. Bu şahısların yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz.” diye konuştu.