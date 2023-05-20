Gaziantep'teki metruk bina alev topuna döndü Şahinbey ilçesinde bulunan binada gece saatlerinde yangın başladı. Ekiplerin dört bir yandan müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken maddi hasar oluştu.

İHA Gaziantep'teki yangın panik yarattı. Yangın, Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesinde bir metruk binada gece saatlerinde meydana geldi. Yangının neden çıktığı bilinmezken çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler dört bir yandan müdahale etti Alevlerin tüm binayı sardığı yangında, ekiplerin dört bir yandan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ölü ve yaralının olmadığı yangında binada büyük hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.