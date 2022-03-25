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    Gaziantep'teki rüşvet operasyonunda 6 tutuklama

    Tapuda rüşvetle işlem yaptığı belirlenen memur, suçüstü yakalandı. Rüşvet alan memur ile rüşvet verdiği saptanıp gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 13:57
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    Gaziantep'teki rüşvet operasyonunda 6 tutuklama

    Gaziantep Oğuzeli Tapu Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan ve ismi açıklanmayan kişinin, rüşvet alıp işlem yaptığı iddiası üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    Araştırma sonucu iddianın doğru olduğu belirlendi ve memur, rüşvet alırken polisler tarafından suçüstü yakalandı.

    Gözaltına alınan memurun üzerinde, rüşvet karşılığı aldığı para ele geçirildi.

    RÜŞVETTEN TUTUKLANDILAR

    Memurun sorgulanmasıyla rüşvet karşılığı işlem yaptırdığı belirlenen 10 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

    6 KİŞİ TUTUKLANDI

    Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 6 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Gaziantep teki rüşvet operasyonunda 6 tutuklama #1

    Gaziantep teki rüşvet operasyonunda 6 tutuklama #2


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