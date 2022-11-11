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    Gaziantep'teki sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

    Polis ekiplerince sahte alkol kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda ürün ele geçirilirken, 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
    • 11.11.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 17:26
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    Gaziantep'teki sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

    Gaziantep'te sahte alkol operasyonu aralıksız sürdürülüyor.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yeri ile 1 kargo paketinde sahte alkol araması yaptı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramalarda; 74,5 litre dökme sahte alkol, 20 litre etil alkol, 5 litre alkol aroması ve 28 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

    3 kişiye gözaltı

    Ele geçirilen malzemelerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
    Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep teki sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı #1

    Gaziantep teki sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı #2


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