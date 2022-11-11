Gaziantep'teki sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Polis ekiplerince sahte alkol kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda ürün ele geçirilirken, 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep'te sahte alkol operasyonu aralıksız sürdürülüyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yeri ile 1 kargo paketinde sahte alkol araması yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramalarda; 74,5 litre dökme sahte alkol, 20 litre etil alkol, 5 litre alkol aroması ve 28 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

3 kişiye gözaltı

Ele geçirilen malzemelerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.



