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- Gaziantep'teki sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'teki sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Polis ekiplerince sahte alkol kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda ürün ele geçirilirken, 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- 11.11.2022 - 17:08
- Güncelleme : 11.11.2022 - 17:26
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu aralıksız sürdürülüyor.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yeri ile 1 kargo paketinde sahte alkol araması yaptı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramalarda; 74,5 litre dökme sahte alkol, 20 litre etil alkol, 5 litre alkol aroması ve 28 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
3 kişiye gözaltı
Ele geçirilen malzemelerle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.