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    Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi öldü

    Şahinbey ilçesindeki husumetli iki grup arasında başlayan silahlı çatışmada 2 kişi olay anında can verirken, 2 kişi de yaralandı.
    • 23.05.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 16:25
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    Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi öldü

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan kavgada kan aktı.

    Güneykent Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık çıkan iki grup, tartışmaya başladı.

    Giderek alevlenen tartışma sonucunda iki taraftan çekilen silahlar bölgeyi savaş alanına çevirdi.

    Kavgada 2 kişi öldü

    İHA'nın aktarımına göre; saldırıda 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

    Gaziantep teki silahlı kavgada 2 kişi öldü #1

    Yaralılar tedavi altında

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Öte yandan, bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderilirken geniş güvenlik tedbirleri alındı.

    Gaziantep teki silahlı kavgada 2 kişi öldü #2


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