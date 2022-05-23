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Gaziantep'teki silahlı kavgada 2 kişi öldü
Şahinbey ilçesindeki husumetli iki grup arasında başlayan silahlı çatışmada 2 kişi olay anında can verirken, 2 kişi de yaralandı.
- 23.05.2022 - 15:48
- Güncelleme : 23.05.2022 - 16:25
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan kavgada kan aktı.
Güneykent Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık çıkan iki grup, tartışmaya başladı.
Giderek alevlenen tartışma sonucunda iki taraftan çekilen silahlar bölgeyi savaş alanına çevirdi.
Kavgada 2 kişi öldü
İHA'nın aktarımına göre; saldırıda 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Yaralılar tedavi altında
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Öte yandan, bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderilirken geniş güvenlik tedbirleri alındı.