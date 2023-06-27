Gaziantep'teki tartışmada vurulan 2 çocuk babası kurtarılamadı Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişilerle tartışan 30 yaşındaki Doğan Gürtekin vurularak hastaneye kaldırıldı. Gürtekin, sabaha karşı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA

Gaziantep'in Gazikent Mahallesi'nde panik anları yaşandı meydana geldi.

Otomobil tamirciliği yapan 2 çocuk babası 30 yaşındaki Doğan Gürtekin ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışma sırasında tabancayla vurulan Gürtekin, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Doğan Gürtekin, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Doğan Gürtekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis, Gürtekin'in vuran şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.