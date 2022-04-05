- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda metamfetamin yakalandı
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda metamfetamin yakalandı
Polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 1 kilo 450 gramlık metamfetamine el konuldu.
- DHA
- 05.04.2022 - 17:35
- Güncelleme : 05.04.2022 - 17:47
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmaları sürüyor.
Yer yer denetim gerçekleştirilirken, ihbarlar doğrultusunda evlere de operasyon düzenleniyor.
Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
1 BUÇUK KİLOYA YAKIN UYUŞTURUCU BULUNDU
Ekipler, kimliği belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.