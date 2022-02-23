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    Gaziantep'ten otomobilin çarptığı adam kurtarılamadı

    Yolun karşına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Seyfettin Ok, otomobil çarpmasıyla ağır yaralanırken, hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 10:07
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    Gaziantep'ten otomobilin çarptığı adam kurtarılamadı

    Dün gece Gaziantep'teki Nurdağı-İslahiye yolunda S.M. yönetimindeki 31 AHY 750 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Seyfettin Ok'a çarptı.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ok'u ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    47 yaşındaki Ok, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Seyfettin Ok'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobil sürücü S.M. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Gaziantep ten otomobilin çarptığı adam kurtarılamadı #1


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