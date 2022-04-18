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    Gaziantep’te silahlı kavga: Evinin önünde çay içen kadın hayatını kaybetti

    Evinin önünde çay içen Fatma Küçük, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlardan birinin başına isabet etmesiyle yaralanırken, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
    • 18.04.2022 - 07:15
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    Gaziantep’te silahlı kavga: Evinin önünde çay içen kadın hayatını kaybetti

    Gaziantep Dumlupınar Mahallesi’nde, sokakta iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancaların ateşlenmesi sonucu kurşunlardan biri sokaktaki evinin önünde çay içen Fatma Küçük’ün (42) başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Küçük’ü gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    2 çocuk annesi, hastanede kurtarılamadı

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Küçük, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Küçük, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    2 çocuk annesi Fatma Küçük’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Polis ekipleri silahlı kavganın ardından kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Gaziantep’te silahlı kavga: Evinin önünde çay içen kadın hayatını kaybetti #1

     

    Gaziantep’te silahlı kavga: Evinin önünde çay içen kadın hayatını kaybetti #2

    Gaziantep’te silahlı kavga: Evinin önünde çay içen kadın hayatını kaybetti #3

    Gaziantep’te silahlı kavga: Evinin önünde çay içen kadın hayatını kaybetti #4

    Gaziantep’te silahlı kavga: Evinin önünde çay içen kadın hayatını kaybetti #5


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