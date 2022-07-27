Gaziosmanpaşa Başsavcılığı, çarşaflı eski hakim için itiraz etti

Gaziosmanpaşa Başsavcılığı, çarşaflı eski hakim için itiraz etti

Çarşaf giyerek takip ettiği 2 kişiye havalı tabancayla ateş ederek yaralayan FETÖ'den ihraç hakimin, adli kontrolle serbest bırakılması kararına itiraz edildi. Eski hakimin tutuklanması istendi...

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 23 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde M.M.G. isimli şüpheli, eşinin kuzeni Y.B. ve karısı S.B.'yi takip etmeye başladı.

Çarşaf giyerek ikiliyi takip eden M.M.G., bir süre sonra önlerini keserek Y.B. ile tartıştı.

Polis, yere yatırarak etkisiz hale getirdi

Yaşanan tartışma sonrası M.M.G., yanında getirdiği havalı tabancayla ikiliye ateş etti.

Şüpheli, bu sırada oradan geçen bir sivil polis tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Gözaltına alınan M.M.G. 'kasten yaralama' suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yaralananların basit tıbbi müdahale ile tedavi edildiği öğrenildi.

FETÖ’den ihraç edildi

Hakimken FETÖ'den ihraç edildiği belirlenen M.M.G.'nin, avukatlık yaptığı öğrenildi.

M.M.G. ifadesinde, Y.B.'nin eşinin kuzeni olduğunu, eşini rahatsız ettiği için uyarmak istediğini söylediği belirtildi.

Tekrar tutuklama istendi

DHA’nın haberine göre Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, M.M.G.'nin serbest bırakılması kararına bugün itiraz ederek, tutuklanmasını istedi.