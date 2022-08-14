Gaziosmanpaşa’da, 1 dakikada kuryenin motosikletini çaldılar

Motosikletli kurye olarak çalışan Aziz Kaya’nın evinin önüne park ettiği motosikleti, demir makası ile gelen 2 şüpheli tarafından 1 dakika içinde çalındı.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karayolları Mahallesi’nde, saat 03.00 sıralarında, iddialara göre, bir mağazada motosikletli kurye olarak çalışan Aziz Kaya, kendi motosikletini sokağa park ettikten sonra evine girdi.

Motosikletin yanına gelen şüpheli biri, etrafı kontrol ettikten sonra yanındaki demir makası ile motosikletin demirini kırdıktan sonra, iterek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

“Kar kış çalıştım, motosikleti aldım”

İHA’nın haberine göre; motosikletli kurye olan Aziz Kaya şu ifadeleri kullandı:

“Gece saat 03.00’te eve geldiğim anda motosikleti park ediyorum. İki tane motosikletim var. Küçüğünü park ediyorum. Arkamdan gelip kontrol ediyorlar. 1 dakika sonra gelip zinciri kırarak alıp götürüyorlar. Demir kesme makasıyla kırıyorlar. Şahıslar iki kişi ve yüzleri kapüşonlu. Kar kış çalıştım, motosikleti aldım. 60-70 bin TL bir değeri var. Normalde otoparkta tutuyordum. Bir günlüğüne evin önüne getirdim. Oradan çaldılar. Yerine biz zor koyarız. 60-70 bin TL’yi yerine koymamız kolay değil. Gereken yerlere başvurduk. Motosikletimin bulunmasını istiyorum. İnşallah bulunur.”