Gaziosmanpaşa'da 12'nci katta asılı kalan kadın kurtarıldı

Bir sitenin 12. katından sarkarken düşme tehlikesi yaşayan kadın, balkon demirine asılı kaldı. Güvenliklerin müdahale ettiği kadının kurtarılma anı kameraya yansıdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 Eylül günü dehşet dolu dakikalar yaşandı.

Cebeci Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin 12. katında yaşayan kadın, bir anda kendini bulunduğu balkondan aşağıya doğru sarkıttı.

O esnada dairede bulunan başka bir kişi ise aşağıya doğru sarkan kadını içeri doğru çekmeye çalıştı.

Güvenlikler, kadını kurtardı

Olayı gören site sakinleri durumu site güvenliğine ve polis ekiplerine haber verdi.

Güvenlikler, kadının bulunduğu en üst kattaki daire giderek içeri girdi.

Kadın, gelenlerin yardımıyla kollarından tutulup içeri çekildi.

Gaziosmanpaşa'da 12. katta asılı kalan kadın kurtarıldı VİDEO

