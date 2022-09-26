Bir kamyon kasasından inip etrafa dağılan kaçak göçmenlerin görüntülerinin üzerine çalışma başlatan ekipler, 120 kaçak göçmen yakaladı.

Yurda kaçak yollarla giriş yapan kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

İstanbul’un Gaziaosmanpaşa ilçesinde, dün gece saatlerinde kalabalık bir grup halinde kamyon kasasından inen kaçak göçmenler etrafa kaçıştı.

Kaçak göçmenlerin o anlarına ait görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Polis ekipleri, görüntülere ilişkin çalışma başlattı.

Durdurulan minibüsten, kaçak göçmenler çıktı

DHA’nın haberine göre; Karadeniz Mahallesi'nde bir cadde üzerinde durdurulan minibüste kaçak göçmenler ve M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı. İlçe genelindeki denetimlerde; 33 Afganistan uyruklu, 21 Pakistan uyruklu, 61 Suriye uyruklu, 3 Bangladeş uyruklu, 1 Angola uyruklu ve 1 Azeri uyruklu olmak üzere toplam 120 kaçak göçmen yakalandı.

Gaziosmanpaşa’da, 120 kaçak göçmen yakalandı ViDEO

Göçmen kaçakçısı şüphelileri, serbest bırakıldı

M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şüpheliler ise göçmen kaçakçılığı suçundan sevk edildikleri adli makamlarca, Adli Kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

120 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.