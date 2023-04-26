Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu 14 yaşındaki çocuk, silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi'ndeki boş bir alanda hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin silahla vurularak öldüğünü belirledi.

Yapılan çalışmalarda cesedin 14 yaşındaki F.A.’ya ait olduğu tespit edildi.

Cinayet ihtimali üzerinde duruluyor

Olay yerindeki incelemenin ardından F.A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

"Çocuğu önceden öldürmüşler, vücudu şişmişti"

Olay yeri çevresindeki bir fabrikada çalışan görgü tanıklarından Taner Akçay, “Saat sabah 09.30 sıralarında arka tarafta sesler duyduk. Çıkıp baktığımızda ölen şahsın yanında 3 kişi vardı. Sırtüstü yatıyordu ölen kişi. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. İnceleme yaptıktan sonra alıp götürdüler. Olayın ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Çocuğu önceden öldürmüşler, vücudu şişmişti. Çocuğun 14 yaşında olduğunu duyduk.” dedi.