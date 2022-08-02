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    Gaziosmanpaşa'da 19 yaşındaki genç öldürüldü

    Aralarında husumet bulunan kişi tarafından sokakta başından vurulan genç, hayatını kaybetti. Katil ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
    • 02.08.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 14:39
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    Gaziosmanpaşa'da 19 yaşındaki genç öldürüldü

    İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde, dün gece 00.30 sıralarında karşılaşan 19 yaşındaki Alkan Atılgan ile husumetlisi M.G., tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

    Atılgan, elindeki bıçakla M.G.'yi kovaladı. Kovalamaca sırasında M.G. de tabancayla ateş açtı.

    Başına isabet etti

    Kurşunlardan biri Atılganın başına isabet ederken,  M.G. olay yerinden kaçtı.

    Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gaziosmanpaşa da 19 yaşındaki genç öldürüldü #1

    Kısa sürede yakalandı

    Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Atılgan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    DHA’nın haberine göre çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, M.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Gaziosmanpaşa da 19 yaşındaki genç öldürüldü #2

    “Çocuk zaten yarım saat yerde yattı”

    Olayın yaşandığı bölgede esnaflık yapan Şükrü Ceylan, "Burada oturuyordum. Arkadaşlar ara sokaktan çıktılar. Diğer arkadaş 'Üstüme gelme' dedi. Buraya düşünce de arkasını dönüp yere doğru ateş etti. Daha sonra polislerin gelmesi yarım saat sürdü. Çocuk zaten yarım saat yerde yattı. Benim gördüğüm bunlardan ibaret. Benim dışarıdan duyduğum, ağabeyleriyle aralarında bir husumet varmış.” dedi.

    Gaziosmanpaşa da 19 yaşındaki genç öldürüldü #3

    Gaziosmanpaşa da 19 yaşındaki genç öldürüldü #4

    Gaziosmanpaşa da 19 yaşındaki genç öldürüldü #5


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