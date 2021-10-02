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Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü kaza
Yolun karşısındaki restorana geçerken otomobilin çarptığı 3 kişi yaşamını yitirdi.
- İHA
- 02.10.2021 - 10:36
- Güncelleme : 02.10.2021 - 10:37
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Abdi İpekçi Caddesi'nde, M.Ş. (21) idaresindeki otomobil, orta refüjden karşıdan karşıyan geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.
3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın şiddetiyle yayalar havaya savrularak yere düştü. 3 kişinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Yaşanan kaza ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada