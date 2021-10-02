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    Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü kaza

    Yolun karşısındaki restorana geçerken otomobilin çarptığı 3 kişi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 02.10.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 10:37
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    Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü kaza

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Abdi İpekçi Caddesi'nde, M.Ş. (21) idaresindeki otomobil, orta refüjden karşıdan karşıyan geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.

    3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

    Çarpmanın şiddetiyle yayalar havaya savrularak yere düştü. 3 kişinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Yaşanan kaza ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

    Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin öldüğü kaza #1

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