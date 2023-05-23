Gaziosmanpaşa'da 8 yaşındaki kızı gasbeden adam serbest bırakıldı Araçtaki 8 yaşındaki kız çocuğuna bıçak göstererek telefonu alıp kaçan sanık, 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

İHA

Gasp olayları cinayet boyutlarına gidecek seviyeye geldi.

Olayların peşini bırakmayan güvenlik güçleri, şüpheli şahıslara göz açtırmıyor.

Yeni bir olay da İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşandı.

Babası ilaç alırken araç içerisinde bekleyen 8 yaşındaki A.K.'ye bıçak gösterip elindeki telefonu yağmalayan sanık Şahin Yıldırım’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şahin Yıldırım ile avukatı hazır bulundu.

Sadece hırsızlık yaptığını ifade etti

Duruşmada savunma yapan sanık Yıldırım, olay günü üstünde bıçak olmadığını, kız çocuğunu bıçakla korkutmadığını ve sadece hırsızlık yaptığını savundu.

"Telefonu kız çocuğunu korkutarak almadım"

Sanık savunmasında, "Telefonu kız çocuğunu korkutarak almadım, kıza asla zarar vermedim. Telefonu sabit duran telefonluğun üstünden aldım. Cam açıktı, aldım ve gittim." şeklinde konuştu.

Beraatini talep ettiler

Sanık Yıldırım’ın avukatı ise müvekkilinin tahliyesi ile beraatını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Yıldırım, mahkemeden tahliyesi ile beraatını talep etti.

4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şahin Yıldırım’ı ‘silahla nitelikli yağma’ suçundan takdiri indirim de uygulayarak 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Şahin Yıldırım'ın (31) olay günü Gaziosmanpaşa'daki bir eczane önünde, park halindeki müşteki baba Temel K.'ya ait araç içerisinde bulunan 8 yaşındaki mağdur A.K'ye bıçak gösterdiği ve araçta bulunan telefonu yağmaladığı anlatıldı.

Müşteki baba Temel K.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü 8 yaşındaki kızını hastaneye götürdüğünü, ilaçları almak için evine yakın olan eczane önüne aracını park ettiğini, kızını araçta bırakarak eczaneye gittiğini, birkaç dakika sonra ise kızının ağlayarak gelip şüpheli Şahin Yıldırım'ın kendisine bıçak doğrulttuğunu ve elindeki telefonu zorla aldığını söylediği aktarıldı.

Şüpheli Şahin Yıldırım'ın beyanında ise olay günü camları açık aracı gördüğünü, içerisinde kız çocuğunun oturduğunu, kız çocuğunun diğer tarafa baktığı sırada telefon tutacağında bulunan telefonu alarak uzaklaştığını, telefonculuk işi yapan arkadaşına telefonu sattığını, sadece hırsızlık yaptığını ve pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

Şüpheli Şahin Yıldırım'ın ifadesinin suçlamadan kurtulmaya yönelik olduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin eyleminin mağdur çocuğa bıçak göstererek ve elindeki telefonu korkutarak almaya yönelik olduğu da aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Şahin Yıldırım'ın ‘silahla nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.