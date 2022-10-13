Evine girmek isteyen hırsızla daire kapısında burun buruna gelen apartman sakini, büyük panik yaşadı. Hırsızın kaçışı kameralara yansırken; 2 çocuk babası, yaşadıklarını anlattı.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Yenimahalle'de oturan Tahsin Döner (36), 8 Ekim Cumartesi günü bir kişinin yarım saat boyunca mahallede dolaştığını, oturduğu apartmanın kapısından gelip geçtiğini fark etti.

Şüphelinin bir süre sonra apartmandan çıkanların kapıyı açık bırakmasından yararlanarak içeri girdiğini gören Döner, bilerek dairesinin kapısını açtı.

Hırsız olduğunu düşündüğü kişiyle burun buruna gelen Tahsin Döner, şüphelinin panikleyip koşarak apartmandan çıktığını söyledi.

“Kapıyı açar açmaz kaçtı”

9 yıldır aynı mahallede yaşadığını belirten Döner, “Çocuklarımla içeride oturuyorduk. Pencereden onu izliyorduk. Yarım saat boyunca sürekli gidip geliyordu kapının önünde. Hırsıza benziyordu. Apartmana girdiğini anladığımda kime geliyor diye kontrol edeyim derken, tam burada kapıda karşılaştık. Apartmanın kapısı normalde kapalıydı ama 1-2 dakika önce iki misafir geldi. O da bunu fırsat bilerek girdi. Kapıyı açar açmaz kaçtı. Biraz da argo kelime kullanarak 'hayırdır' dedim. Ben tepki gösterince kaçtı. Ben de çıplak ayak peşine düştüm ama nereye gittiğini zaten göremedim. Sonra da kamera kayıtlarına baktım, sokaktan kaçmış.” dedi.

Gaziosmanpaşa'da apartman sakini hırsızla daire kapısında burun buruna geldi ViDEO

“Çocuklarım ilk defa yalnız yatamadılar”

Polis ekiplerini aradıklarını ancak hırsızlık olmadığı için gelmediklerini belirten Döner, “Sizin gelmeniz gerekir dediler. Burası çıkmaz sokak ve tenha bir yer olduğu için hırsızlar sürekli geliyor. İki küçük çocuğum var. İlk defa yalnız yatamadılar, korktular. Şimdi sürekli telefonla çocukları kontrol ediyorum. Hırsızın bulunmasını istiyorum. Bugün ben zarar görmedim ama başkası zarar görebilir. Birilerinin zarar görmesini beklememek lazım.” diye konuştu.

“Araçlara zarar veriliyordu”

DHA’ya konuşan mahalle sakinlerinden Murat Can Erbek de, “Binadaki seslere tanık oldum. Pencereye çıktığımda da bir adam koşuyordu. Araçlara zarar verilmesi olayları oluyordu, 3-4 apartman birleşerek kamera taktırdık. Bu olaydan sonra tedirginiz.” dedi.