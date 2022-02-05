Gaziosmanpaşa'da başıboş köpek tehlikesi

İlçedeki bir spor okulunun önünü mesken tutan sokak köpekleri, çocuklar ve ailelerine korku dolu anlar yaşatıyor.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karayolları Mahallesi’ndeki spor okulu bölgesinde bulunan sokak köpekleri, geçtiğimiz gün bir çocuğa saldırdı.

Sürü halinde gezen köpeklerden kaçan çocuk canını zor kurtardı.

AİLELER İSYAN ETTİ

Bunun üzerine spor okuluna giden aileler her gün geçtikleri yolu değiştirmeye başladı. Vatandaşlar yetkililerden çözüm beklerken, köpeklerin çocuğa saldırı anı kameralara yansıdı.

"KAÇ TANE ÇOCUĞU KURTARDIK"

Köpeklerin saldırısına uğrayan Ayfer Şen, "Benim mahallem yukarıda. Markete gidince bir grup köpek peşime düştü. Kendimi markete zor attım. Okul önü burası. Orada bu çöp konteynırlarına daha çok geliyorlar. Anaokulu öğrencileri var, birinci sınıf öğrencileri var. Bu durum tehlikeli. Acil belediyenin buna el atması gerekiyor. Kaç tane çocuğu kurtardım ben orada. Okulun önünde dükkanım var. Toplandığı zaman 40-50 tane köpek oluyor. Yazık günah çocuklara. Tehlike. Mağduruz bu konuda. Belediyenin acilen bu konuya el atması lazım." diye konuştu.

"KARŞILAŞMAMAK İÇİN YOL DEĞİŞTİRİYORUZ"

Spor okuluna çocuğunu getiren Ahmet Muştu da "Ben de denk geliyorum. Artık karşıdan geçiyorum. Köpeklere yakın geçmiyorum. Birkaç haftadır var böyle bir şey. Geçen gün benim çocuk biraz korkmuş geçerken. Bana anlattı. Biz de sabahları bu köşeden değil, diğer köşeden geçiyoruz köpeklerle karşılaşmamak için." dedi.

Gaziosmanpaşa'da başıboş köpekler korku saçıyor

"ÇOK KORKUYORUZ"

Köpeklerden korktuğunu ifade eden 12 yaşındaki Yiğit Çetinkaya ise "Biz geçen annemizle geliyorduk buradan. Sonra köpekler geldi kovaladılar. Bir şey yapmadılar ama baya kovaladılar. Biz zor geliyoruz buraya kadar. Korkuyoruz. Çok saldırıyorlar. Sahamıza da giriyorlar. Hayvan pisliği falan yapıyorlar." şeklinde konuştu.