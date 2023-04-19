Gaziosmanpaşa'da bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü Bayram temizliği için oturduğu evin pencere camlarını silerken 3'üncü kattan beton zemine düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz kadın, toprağa verilirken çocukları tabutun başından ayrılamadı.

DHA

Ramazan Bayramı yaklaştı, ev hanımları temizliğe başladı.

Yine bir bayram öncesi, bir haneye ateş düştü.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın üçüncü katında oturan 48 yaşındaki Aysel Gümüşcü, evinde bayram temizliği yapıyordu.

Camları silerken beton zemine düştü

Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybeden Gümüşcü, beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gümüşçü, hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aysel Gümüşcü, Paşa Çayırı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çocukları, tabutun başından ayrılmadı

Cenazede gözyaşları sel olurken, büyük kayıp yaşayan çocukları, annelerinin tabutunun başından ayrılmak istemedi.

Olayı anlatan Aysel Gümüşcü’nün yakını Halim Gümüşcü “Bayram temizliği yapmak için balkona çıkıp balkon camını temizlerken bir an dalgınlık. Dengesini kaybedip, yere düşme sonucu vefat ediyor.” diye konuştu.