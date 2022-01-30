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    Gaziosmanpaşa'da bıçaklı saldırı girişimi

    Aralarında husumet bulunan kişinin arkasından bıçakla saldırmaya çalışan şahıs, çevredekilerin müdahalesiyle engellendi.
    • İHA
    • 30.01.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 09:39
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    Gaziosmanpaşa'da bıçaklı saldırı girişimi

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karayolları Mahallesi’nde elinde bıçakla yürüyen bir şahıs, daha önceden tartıştığı kişinin üzerine doğru koşmaya başladı.

    ÇEVREDEKİLER ENGEL OLDU

    Saldırgan elindeki bıçağı karşısındaki kişiye sallarken, arkasından koşarak gelen bir vatandaş araya girdi. Boğuşmalar sürerken bir minibüsten inen 3 kişi de kavgayı ayırmak için olaya dahil oldu. Saldırgan dakikalar sonra sakinleştirildi.

    YARALANMA YA DA CAN KAYBI OLMADI

    Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Gaziosmanpaşa’da bıçaklı saldırı anı

    Gaziosmanpaşa da bıçaklı saldırı girişimi #1

    Gaziosmanpaşa da bıçaklı saldırı girişimi #2


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