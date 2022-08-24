Gaziosmanpaşa'da binada erkek cesedi bulundu 

2 katlı binadan gelen ağır kokulardan rahatsız olan çevre sakinlerinin ihbarı sonrası, binada erkek cesedi buldu.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1068 Sokak'ta, 2 katlı binadan gelen ağır kokular nedeniyle rahatsız olan çevre sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Evde cansız beden bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeri girdiğinde merdiven boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi buldu. Polis ekipleri hemen olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bina içinde bulunan kişinin uzun süre önce öldüğü belirlendi.

Polis inceleme yaptı

DHA'nın haberine göre; polis ekipleri olayın yaşandığı binada detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından binadan çıkarılan kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, kesin ölüm nedeni ise otopsiden sonra belirlenecek. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

"Tek başına yaşıyordu, silahla tehdit ediyordu"

Ölen kişinin kokuların geldiği binada yaşadığını belirten çevre sakinleri, "Bizim bildiğimiz tek yaşıyordu. Ağabey çok içen bize dehşet saçan birisiydi. Top oynadığımızda bize saldırıp tehdit ediyordu. Bir kere silahla gelmişti. Sonra yeni kiracılar taşındı, onlarla da kavga etti. En son 2 hafta önce gördük, ortalarda yoktu. Bizim çok sesimiz geliyor diye silahla ateş etmişti bize. Haberlere de çıkmıştı" dedi.