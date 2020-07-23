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    Gaziosmanpaşa'da çocukların saniyelerle kurtulduğu kaza

    Kontrolden çıkan otomobil korkuluk demirlerini aşarak bir binanın ön cephesine çarparken, bina önünde oynayan çocuklar son anda kurtuldu.
    • DHA
    • 23.07.2020 - 09:57
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    Gaziosmanpaşa'da çocukların saniyelerle kurtulduğu kaza

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı otomobil, yokuş yukarı çıkarken önüne bir çocuk çıktı.

    Sürücü ise çocuğa çarpmamak için otomobili yokuşta durdurdu.

    KAYAN OTOMOBİL, BİNAYA ÇARPTI

    Sürücüsü tarafından tekrar hareket ettirilmek istenen otomobil, bir anda geriye doğru kaymaya başladı. Kayan otomobilin arka tarafı kaldırıma çarparken panikleyen sürücü otomobilini karşısında bulunan binaya doğru sürdü.

    Binanın önünde bulunan demir korkulukları aşan otomobil, bir dairenin girişine çarparak durdu.

    Gaziosmanpaşa'da çocukların ölümden döndüğü kaza ViDEO

    ÇOCUKLAR SANİYELERLE KURTULDU

    Saniyeler önce binanın önünde oynayan ve otomobilin geldiğini görünce kaçan 2 kız çocuğu otomobilin altında kalkmaktan son anda kurtuldu.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarıldı.

    Gaziosmanpaşa'da çocukların saniyelerle kurtulduğu kaza #1

    Gaziosmanpaşa'da çocukların saniyelerle kurtulduğu kaza #2

    Gaziosmanpaşa'da çocukların saniyelerle kurtulduğu kaza #3

    Gaziosmanpaşa'da çocukların saniyelerle kurtulduğu kaza #4

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