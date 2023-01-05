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    Gaziosmanpaşa'da damadının arkadaşını silahla vurdu

    Dini nikahlı çift arasında yaşanan anlaşmazlığı gidermek isteyen aileler arasında çıkan silahlı tartışmada, damadın araçtaki arkadaşı kurşunların kurbanı olurken 3 kişi gözaltına alındı.
    • 05.01.2023 - 13:38
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 13:49
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    Gaziosmanpaşa'da damadının arkadaşını silahla vurdu

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde ihbar üzerine bir adrese giden polis ekipleri, olayın farklı boyutlarıyla karşılaştı.

    Yaralamalı trafik kazası ihbarına giden polis, araç içerisinde ağır yaralı durumda olan kişinin silahla vurulduğunu belirledi.

    Sağlık ekipleri, isminin Caner Akgün olduğu belirlenen yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ancak kurtarılamadı.

    Kameralar incelendi

    Araştırmayı derinleştiren polis, görgü tanıklarının ifadelerini alarak güvenlik kamera görüntülerini izledi.

    Arkadaşının aile kavgasına karıştı

    Yapılan çalışmalarda Umut Erdoğan isimli bir kişinin, arkadaşı Caner Akgün ile birlikte imam nikahlı eşi B.İ.'nin evine geldiği, burada taraflar arasında kavga çıktığı belirlendi.

    Gaziosmanpaşa'da damadının arkadaşını silahla vurdu VİDEO

    Yanlışlıkla vuruldu

    Erdoğan'ın, B.İ.'nin babası Sedat İ. ile kardeşi S.İ.'ye tabancayla ateş ettiği tespit edildi.

    Sedat İ.'nin damadına silahla karşılık verdiği, kurşunların apartman önünde park halindeki otomobil içinde bekleyen Caner Akgün'e isabet ettiği anlaşıldı.

    3 kişi gözaltına alındı

    Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Umut Erdoğan, Sedat İ. ile oğlu S.İ.'yi  gözaltına aldı.

    Şüpheliler adliyeye sevk edildi

    DHA'nın haberine göre, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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