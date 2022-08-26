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    Gaziosmanpaşa'da, eşini ve yeğenini öldürüp ortadan kayboldu

    Eşini, kızını ve yeğenini vuran Korkut Gezici, ortadan kayboldu. Eşinin ve yeğeninin ölümüne, kızının ise ağır yaralanmasına neden olan Gezici'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
    • 26.08.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 12:31
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    Gaziosmanpaşa'da, eşini ve yeğenini öldürüp ortadan kayboldu

    İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Sarıgöl Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde Korkut Gezici isimli şahıs, eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürüp, kızı Muazzez Gezici'yi aynı silahla yaraladıktan sonra evden kaçtı.

    DHA’nın haberine göre; Gezici, daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü.

    İşlediği cinayetlerin ardından kayıplara karışan Gezici'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

    Silahla yaralanan Muazzez Gezici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    “Kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti”

    Hayatını kaybeden Sinan Özfidan'ın eşi Gamze Özfidan, "Biz oturuyorduk. Şahıs girdi, kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti. Kocam hiçbir şey yapamadı.

    Gaziosmanpaşa da, eşini ve yeğenini öldürüp ortadan kayboldu #1

    “Kocamı durup dururken öldürdü”

    Bir anda ağzından kanlar boşaldı. Hastaneye gidene kadar öldü. Onun hiçbir alakası yok. Hiçbir şey yok aralarında. Bir husumet de yoktu. Neden yaptığını, ne istediğini bilmiyoruz. Kendi karısını, kızını öldürmüş olabilir. Bizimle bir alakası yok. Geldi, kocamı durup dururken öldürdü." dedi.

    Gaziosmanpaşa da, eşini ve yeğenini öldürüp ortadan kayboldu #2


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