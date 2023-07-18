Gaziosmanpaşa'da ev sahibi zamda anlaşamadığı kiracısını çocuklarının gözü önünde vurdu Gaziosmanpaşa ilçesinde ev sahibi zamda anlaşamadığı kiracısını çocuklarının gözü önünde vurdu. Gözü dönmüş ev sahibi tarafından kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti.

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İHA

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö. 15 yıllık kiracısı olan Hüseyin Asar’ın kirasına zam yapmak istedi.

Kiracı Hüseyin Asar ise yüksek bulduğu zam teklifini kabul etmedi.

Daha sonra ikili arasında telefonda tartışma yaşandı.

Kurşun yağdırdı

Tartışma sonrasında ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., çocuklarını spor salonuna götürmek için evine gelen Hüseyin Asar'a kurşun yağdırdı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hüseyin Asar’ı hastaneye kaldırdı.

Kurtarılamadı

Asar kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Öte yandan Hüseyin Asar’ın önceden eşinin vefat ettiği öğrenildi.

Katil zanlısı her yerde aranıyor

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kiracı Hüseyin Asar’ın vurulduktan hemen sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı, çevredeki vatandaşlardan yardım istediği görülüyor.

Saldırıyı düzenleyen Ertuğrul Deniz Ö. ise polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.