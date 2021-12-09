Gaziosmanpaşa'da genç kadını kurşuna dizen şahsa 18 yıl hapis cezası

5 yıl ilişki yaşadığı genç kadın tarafından reddedilmeyi kaldıramayıp, genç kadını kurşuna dizen şahıs, 18 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme başkanının ise zanlıya kurduğu cümle dikkat çekti.

Gaziosmanpaşa'da 5 yıl ilişki yaşadığı erkek arkadaşı Cemal Albayrak'tan ayrılan Buse Güler, sosyal medya hesaplarından tehdit edildi.

21 Mart 2020 tarihinde yaşanan olayda, Albayrak barışma teklifi reddedilince, Güler'i 4 el ateş ederek yaralamıştı.

KARAR ÇIKTI

Buse Güler'i silahla 4 el ateş ederek yaraladığı iddiasıyla sanık Cemal Albayrak'ın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cemal Albayrak getirilirken, şikayetçi Buse Güler ile annesi Arzu Güler katıldı.





'PİŞMANIM' DEDİ

Sanık Cemal Albayrak, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Albayrak'ın avukatları ise, savcının "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönündeki mütalaasına katılmadıklarını, suçun kasten yaralama olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Buse Güler'in avukatı ise sanığın mütalaa kapsamında cezalandırılmasını talep etti.





18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Cemal Albayrak'ı "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"İÇERİDE OLDUĞUN SÜRECE PİŞMANLIĞINI GÖZDEN GEÇİR"

Kararı açıklamasının ardından Mahkeme Başkanı Utku Ercan, "Bu tip suçlar belli bir kişiye yönelik değerlendirilmemeli. Sen bir kişinin istediğiyle arkadaşlık yapma hakkına, gece dışarı çıkma hakkına da zarar vermiş oluyorsun. Bunların içerde bulunduğun süre boyunca toplum üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu düşün ve pişmanlığını gözden geçir." şeklinde konuştu.





"ÇOK ŞÜKÜR"

Duruşma çıkışında Buse Güler, "Çok şükür" diyerek annesiyle yakınlarına sarılarak mutlululuğunu paylaştı.

Güler'in avukatı Uğur Çeliker, "Umuyorum bu karar, bu tarz saplantılı düşüncelere sahip olanlara bir ibret olur ve bu düşüncelerin sonucunda gerçekleşen eylemlerin iki taraf içinde nasıl bir sonuca mal olacağını biraz daha anlarlar." diyerek ileri tazminat davası da açacaklarını belirtti.





















