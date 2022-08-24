Gaziosmanpaşa’da genç kızın ölümünde uygunsuz fotoğraf iddiası

Bir rezidansın 8’inci katından atladığı öne sürülen Cezayir uyruklu genç kızın ölümüyle ilgili ağabeyi gözaltına alındı. Ağabey, kız kardeşinin telefonunda uygunsuz fotoğraflar gördüğünü söyledi.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'ndeki Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan rezidansta yaşayan Cezayir uyruklu Manel Zohaira Bentchikou (17), 8’inci kattan düştü.

Gece saat 01.00 sıralarında rezidansın giriş kısmındaki beton zemine düşen Bentchikou'yu fark eden görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Dairesi ve düştüğü yer incelendi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de çevrede önlem alarak kadının yaşadığı dairede ve düştüğü yerde detaylı inceleme yaptı.

Yapılan araştırmada, Manel Zohaira Bentchikou'nun rezidansta ağabeyi Abdulmalek Bentchikou ile yaşadığı, olay sırasında komşuları Heba Alian'ın da evde olduğu belirlendi.

Uygunsuz fotoğraflar gördü

Gözaltına alınan Abdulmalek Bentchikou'nun, polise verdiği ifadede, kız kardeşinin telefonunda sevgilisiyle uygunsuz fotoğraflarını görünce 'Bizim ailemizde böyle şeyler olmaz' dediğini ve ardından çıkan tartışma sonrası pencereden atladığını söylediği belirtildi.

Evdeki komşunun ifadesi alınacak

Olay sırasında evde bulunan Heba Alian ise tanık sıfatıyla emniyete götürüldü.

DHA’nın haberine göre şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma devam ediyor.

“Gözümün önünde oldu”

Öte yandan aynı saatlerde rezidansa sipariş getiren Süleyman Yıldız, dehşete düşüren olayı anlattı.

Yıldız, “Kafamı kaldırdığımda bağırma sesleri duydum, aşağı düşüyordu. O anda korkuyla kaçtım. Geri geldiğimde tanınmayacak hale gelmişti. Gözümün önünde oldu, tam düşerken gördüm.” dedi.