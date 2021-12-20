Girdiği mağazada cüzdanı çalınan Çiğdem Çoban isimli kadın, boş cüzdanını ürün sepetlerinin içinde gördü. Hırsızlık anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde bağlı Küçükköy’de, 18 Aralık Cumartesi günü, saat 14.00 sıralarında, bankamatikten para çektikten sonra kalabalık bir mağazaya giren Çiğdem Çoban, ürünlere bakmaya başladı.

Daha sonra mağazadan çıkarak halk pazarına giren kadın, telefonunu almak için çantasını kontrol ettiğinde, cüzdanının yerinde olmadığını fark etti. Mağazaya dönen Çoban yetkili kişiye cüzdanının çalındığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumdan haberdar olan mağaza müşterileri de cüzdanı aramaya başladı. Cüzdan, mağazadaki ürün sepetlerinin içinde bulundu. Cüzdanını kontrol eden Çoban, bankamatikten çektiği 620 lira nakit parasının yerinde olmadığını görüne, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa’da hırsızlar, paraları alıp boş cüzdanı bıraktı ViDEO

“620 LİRAM VARDI, HEPSİNİ ALMIŞLAR”

Çiğdem Çoban, olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“ATM'den para çektikten sonra bir şeyler bakmak için mağazaya girdim. Hiçbir şey almadan çıktım. Cumartesi günleri kurulan bir pazar var, oraya girdim. Telefonuma bakmak istedim. Elimi çantama götürdüğümde, cüzdanımın olmadığını fark ettim. Yakındaki mağazaya döndüm ve soyulduğumu söyledim. Kamera görüntülerine baktık. 3 kadın görülüyor. Cüzdanımı çalan yanımdaydı. Daha sonra 2 kadın daha çıkıyor. İş birliği halinde oldukları görülüyor. Profesyonel bir şekilde çantamdan cüzdanı çıkarıyor. 620 liram vardı, hepsini almışlar. Kredi kartım ve kimliğimi almamışlar ama bütün parayı almışlar. Daha sonra da cüzdanı sepetin içine bırakmışlar.

“BİRİNİN BUNA DUR DEMESİ GEREKİYOR”

Kamera görüntülerine bakmadan önce de sepetin içinde cüzdanımı bulduk. Giden gitti ama birinin buna dur demesi gerekiyor. Çevredeki mağazalar, özellikle cumartesi günleri, pazar kurulduğunda çok sayıda hırsızlık olduğunu söylediler. Bunlar bir çete. Bu çetenin yakalanmasını istiyorum. Bir başkasının daha canı yanmasın.”

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Mağazada yaşanan hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ürünleri inceleyen Çoban'ın arkasından yaklaşan bir kadının, kalabalığı fırsat bilerek elini Çoban'ın çantasına götürüp aldığı cüzdanı birkaç adım açtığı, o sırada beraberindeki arkadaşının da elindeki tişörtü kaldırarak çevredekilerin görmesini engellediği görüldü.

Bu sırada aynı tezgahın diğer tarafında bulunan başka bir kadının da hırsızlık şüphelisi iki kadınla birlikte olduğu anlaşıldı. Sakin tavırlar ile cüzdandaki paraları alan şüpheliler, boş cüzdan ile tişörtü sepete bırakarak olay yerinden uzaklaştı.