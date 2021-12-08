Gaziosmanpaşa’da, husumetlisinin aracı sanıp kurşunladı: 1 ölü

Saldırı sonucunda hayatını kaybeden Yunus Emre Duman'ın ölümüne neden olan 16 yaşındaki E.S., Duman'ın aracını, aralarında husumet bulunan kişinin aracına benzettiği için kurşunladığını söyledi.

İstanbul Gaziosmanpaşa!da, Sarıgöl Mahallesi'nde 5 Aralık günü, 21 yaşındaki Yunus Emre Duman teyzesini evine bırakmak için seyir halindeyken, silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, kurşunların hedefi olan Yunus Emre Duman, annesi ve kız kardeşinin de bulunduğu otomobilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarparak durabildi. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Duman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Duman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil içerisinde bulunan diğer kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 16 YAŞINDA

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyı 16 yaşındaki E.S.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Gözaltına alınan E.S. Duman'ın aracını aralarında husumet bulunan kişinin aracına benzettiği için kurşunladığını söylediği kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları derinlemesine çalışmalarının devamında, 6 kişi daha gözaltına alındı. E.S. (21) kişi ile C.K, E.D, O.H, B.B. ve N.S. isimli yaşı küçük kişilerin olayla bağlantılı bulunduğu tespit edildi.

ÜZERİNDEN SİLAH ÇIKTI

16 yaşındaki E.S.'nin üzerinden olayda kullandığı silah da çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamak üzere Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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KAMERAYA YANSIDI

Olay anına ilişkin güvenli kamerası görüntülerinde, Yunus Emre Duman'ın vurulduktan sonra otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve yol üzerinde park halinde duran araçlara çarparak durduğu görülürdü. Başka bir kamera açısından ise katil zanlısı E.S'nin ateş ettikten sonra kaçma anları yer aldı.

“KENDİ HALİNDE GENÇ BİR ARKADAŞIMIZDI"

Duman'ın yakını Muhammed Enes Gülağaç, “Akşam saatlerinde kardeşim teyzesini bırakmak üzere Gaziosmanpaşa'da giderken yolda çapraz ateşe tutuluyor. 20 yaşında henüz böyle bir ölüme layık değildi. Gereğinin yapılmasını yetkililerden arz ediyorum. Hiçbir şekilde karıştığı biri yoktu. Kendisi askerden geleli bir sene olmuştu. Kendi haline genç bir arkadaşımızdı." dedi.